تركي بن طلال يتابع تنفيذ المشروعات الصحية ويناقش مشروع المدينة الطبية

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة ومباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن استكمال المشروعات الأساسية في منطقة عسير، تابع الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، سير العمل لتنفيذ مشروعات الخدمات الصحية بالمنطقة مع فريق وزارة الصحة للمشاريع والخدمات العلاجية، وبحضور عدد من مسؤولي المنطقة.

مدينة الملك فيصل الطبية:

وناقش رئيس هيئة تطوير منطقة عسير خلال الاجتماع مراحل خطة تنفيذ مشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية بسعة 1024 سريرًا، والمتوقع تشغيلها مطلع أغسطس 2025م حيث تم إنهاء مراحل متقدمة من التصميم، واستعرض الأمير تركي بن طلال المخطط العام للمشروع، والطرق المؤدية للمدينة التي صممت بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، كما ناقش مقترحات توزيع المراكز التخصصية لعلاج الأورام، والقلب، والعيون، والعلوم العصبية، والتخصصات العامة، إضافة إلى التأهيل.

راحة ورفاهية المرضى:

واطلع الأمير تركي بن طلال على التصميم التفصيلي للمشروع الذي ركزت فكرته التصميمية على توفير أحدث طراز معماري لراحة ورفاهية المرضى وعائلاتهم، لتكون المدينة الطبية نقطة جذب لقاصدي العلاج من جميع أنحاء المملكة، بما توفره من تخصصات دقيقة وخدمة متميزة، ونقاط لبيع الهدايا والمقاهي والمطاعم، وإعداد التصميم ومواصفات التنفيذ وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة من وزارة الصحة والـFGI والـJCI والـISO وغيرها، مع تجهيز المشروع بأحدث الأنظمة الإلكترونية المتطورة لتعمل على تعزيز تجربة المرضى، ولضمان كفاءة التشغيل في بيئة عمل جاذبة، تهدف إلى توظيف الكفاءات المتميزة السعودية والعالمية التي تلبي متطلبات التشغيل وفق أعلى المعايير العالمية.

واستعرض رئيس هيئة تطوير عسير خلال الاجتماع سير العمل في المستشفى الجامعي التابع لجامعة الملك خالد بأبها، والمحدد التشغيل الجزئي له في العاشر من أغسطس القادم بسعة 100 سرير دعمًا للخدمات العلاجية التي تتطلبها المرحلة الحالية لجائحة كورونا، فيما تابع المشاريع المنجزة لوزارة الصحة، حيث تم تنفيذ مختبرات كوفيد19 خلال شهر واحد لإنجاز خمسة آلاف عينة يوميًا، وتطوير قسم عناية الأطفال في مستشفى أبها للولادة والأطفال ليصل عدد الأسرة إلى 24 سرير عناية أطفال، إضافة إلى مراحل أعمال التجهيزات الطبية وغير الطبية لمستشفى سبت العلايا بسعة 100 سرير تنتهي في الربع الثالث من العام الجاري.

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نسب إنجاز المشروعات الجديدة:

واطّلع الأمير تركي بن طلال على نسب الإنجاز لعدد من المشروعات الطبية الجديدة والمتعثرة في المنطقة حيث تابع آلية إنجازها، ومنها مشروع تطوير عناية الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بأبها الذي بلغت نسبه انجازه 95%، ومشروع مستشفى سبت العلايا والذي بلغت نسبة إنجازه 100%. ومشروع مستشفى ظهران الجنوب بسعة 200 سرير والذي بلغت نسبة الإنجاز منه 60%، فيما تابع أمير منطقة عسير سير العمل في 231 مركزًا صحيًّا بالمنطقة تم انتهاء العمل في 66% منها.

وخلصت نتائج الاجتماع إلى أهمية متابعة خطة سير مشروع المدينة الطبية والتأكيد على توافق المشروع مع التوجه الإستراتيجي لمنطقة عسير، وآمال وتطلعات أهالي المنطقة، وأكدت على سرعة الانتهاء من تجهيز المستشفى الجامعي لتشغيله بتاريخ 10 أغسطس القادم مع توفير القوى العاملة، إضافة إلى متابعة نسب الإنجاز في كل مشروع طبي.

وحضر الاجتماع فريق وزارة الصحة المكوّن من وكيل وزارة الصحة للإمداد والمشاريع عصام الجبير، ووكيل الوزارة للخدمات العلاجية طريف الأعمى، ووكيل الوزارة المساعد للمشاريع والشؤون الهندسية فهد الربيعان، وصالح الشلهوب، وسلمان العرفج إضافة إلى رئيس جامعة الملك خالد فالح السلمي، ومدير المدينة الجامعية فؤاد عباق، ونائب رئيس هيئة تطوير عسير سعد الغامدي وعدد من منسوبي الهيئة وجامعة الملك خالد.

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