فيديو.. انطلاق خدمة تأكد في جازان للكشف عن كورونا

2020-07-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، مساء اليوم الأحد، افتتاح محطة الفحص الموسع “تأكد”، والواقعة بالمنطقة المركزية في الكورنيش الشمالي لمدينة جازان، وذلك لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19)، من المركبة عن طريق الفم، للراغبين في التأكد من سلامتهم، والذي يأتي ضمن مبادرات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويستهدف فحص المواطنين والمقيمين مجانًا، عبر مسار مخصص لاستقبال المستفيدين من خلال مركباتهم الخاصة.

فحوصات لكل من لا تظهر عليه الأعراض:

وقال مشرف المحطة محمد حسين لـ“متابعات الخليج 365”: إن محطة الفحص الموسع “تأكد” تستقبل الراغبين بالفحص ممن لديهم مواعيد مسبقة، وذلك خلال خمسة أيام بالأسبوع من الأحد وحتى الخميس من الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 12 ليلًا.

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وأضاف، أنه تم تخصيص مركز الفحص لتقديم المسحات الطبية لفحص فيروس كورونا، لكل من لا تظهر عليه الأعراض ويرغب في التأكد من إصابته من عدمها، بعد أن جرى تهيئة المركز بكافة التجهيزات الطبية والقوى العاملة التي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية والوقائية.

الحجز المسبق عبر تطبيقات صحتي وتطمن:

في سياق آخر، أكدت صحة جازان أن كل من يود التأكد سلامته ولا يشعر بأعراض فيروس كورونا، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا بالمنطقة لإجراء الفحوصات المخبرية وهو داخل سيارته بكل يسر وسهولة، عليه حجز موعد عن طريق تطبيقات تطمن وصحتي واستلام النتيجة عن طريق نفس التطبيق، وذلك عبر الروابط التالية:

لحجز موعد عبر تطبيق تطمن، اضغط (هنا)

لحجز موعد عبر تطبيق صحتي، اضغط (هنا)

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