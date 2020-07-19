شكرا لقرائتكم خبر إزالة تعديات على مرافق حكومية في عزيزية الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بإدارة رخص البناء ببلدية محافظة الخبر تعديات أحدثها مخالفون على مرافق حكومية في العزيزية، وذلك في إطار حرصها على إزالة المشوهات البصرية والقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها .

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي أن المراقبين نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي رصدت التعديات بها، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، حيث أزيلت غرف مستحدثة على مرافق حكومية بالعزيزية، ونفذت الآليات أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين لها بمشاركة شرطة الخبر.

وأكد أن العمل متواصل على المواقع التي يكثر التعدي عليها، ومنها المخططات الحديثة، وذلك لضمان عدم نشوء أي تعد أو إحداث على الأراضي الحكومية، وعلى من تثبت مخالفته الأنظمة سيكون عرضة للمساءلة من قبل الجهات المعنية، داعيا المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي تعديات من خلال رفع بلاغ عبر تطبيق بلاغات أو من خلال مركز 940 .