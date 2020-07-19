افتتاح سوق الأحد الشعبي بمركز بللحمر بعد إعادة تأهيله وتطويره

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح رئيس مركز بللحمر مسفر البشري أمس، سوق الأحد الشعبي بمركز بللحمر، أحد أهم الأسواق الشعبية في المنطقة، بعد نقله وتوسعته وإعادة تأهيله وتطويره وإنشاء المظلات والمحلات التجارية وسفلتة ساحاته وإنارتها وبناء الجسور الاستنادية ودرء مخاطر السيول.

وأكد رئيس مركز بللحمر في كلمته خلال حفل الافتتاح أن سوق «الأحد» نسبة إلى اليوم الذي يقام فيه، وهو أحد أهم الأسواق الشهيرة في منطقة عسير ، حيث يعود تاريخه لأكثر من 100 عام، وأعاد المواطنون ارتياده والتسوق فيه منذ عام 1364هـ، حسب ما ورد على لسان المؤرخين والمهتمين في التاريخ، وكان ملتقى للتجارة وبيع المواشي من الإبل والغنم، والحبوب بأنواعها «البر والشعير والذرة»، وكذلك العسل والسمن ومحاصيل المزارع المحلية من الفواكه التي تشتهر بها مراكز بللحمر كالرمان والعنب والزبيب والتمور وغيرها.

وأنهت بلدية بللحمر استعداداتها لإعادة فتح السوق الشعبي في المركز، لاستقبال المتسوقين ، مع التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية أثناء التنقل في أروقة السوق، حرصا على سلامة الجميع من فيروس كورونا، مبينة أن العودة للسوق الشعبي وغيره من الأسواق والمراكز التجارية لممارسة النشاط التجاري ستكون وفق التعليمات من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة ما يضمن سلامة وصحة المتسوقين.

ويقع سوق الأحد الشعبي وسط مركز بللحمر (شمال مدينة أبها 60 كلم)، على طريق أبها- الطائف، بمساحة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع، ويتضمن 14 محلا تجاريا ومسلخا للبلدية ومظلات للباعة، وساحات لبيع الأعلاف والشعير، وحديقة مجاورة جهزت بالمظلات والألعاب المتنوعة للأطفال مزودة بدورات المياه، لتقضي العائلة والمتنزهون أجمل الأوقات بين التسوق والتنزه والترفيه.