اختبار 219 عينة غذائية من المطاعم وأسواق الخضار بالقصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مختبر أمانة منطقة القصيم لسلامة الأغذية خلال الأسبوع الماضي 22 جولة ميدانية لسحب العينات لتنفيذ الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية، جرى من خلالها اختبار 219 عينة من المواد الغذائية من المطاعم وأسواق الخضار والفواكه بهدف التأكد من سلامتها وتطبيقها للمعايير المعتمدة. وكشفت النتائج أن نسبة النتائج المطابقة 82.2% وغير المطابقة 17.8%، حيث جرى مصادرة وإتلاف أكثر من 3.4 أطنان من الخضار والفواكه التي تم الكشف عليها لثبوت تجاوزها الحد المسموح به من متبقيات المبيدات، وتم تطبيق الإجراءات بحق المخالفين لضمان عدم الدخول للأسواق لحين التأكد من سلامة منتجاتها. كما نفذت الأمانة أعمال إرشاد للمزارعين المخالفين بالطرق الصحيحة لرش المبيد بهدف رفع مستوى الوعي والتصحيح.

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