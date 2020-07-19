شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 5 محلات ومصادرة 395 كجم مواد غذائية بالقطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف خمسة محلات تجارية وصادرت 395 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال تنفيذها 152 جولة رقابية استهدفت المحلات التجارية والغذائية، الأسبوع الماضي. وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن الفرق الرقابية زارت 978 منشأة غذائية وتجارية في محافظة القطيف، وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات النظامية والاحترازية. وأبان أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، مؤكدا استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940. المخالفات المرصودة انتهاء الشهادات الصحية

عدم وجود ترخيص

تدني مستوى النظافة العامة

مخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد

عدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية

عدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي

وجود مواد مجهولة المصدر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 5 محلات ومصادرة 395 كجم مواد غذائية بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.