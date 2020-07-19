إغلاق 5 محلات ومصادرة 395 كجم مواد غذائية بالقطيف

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وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن الفرق الرقابية زارت 978 منشأة غذائية وتجارية في محافظة القطيف، وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات النظامية والاحترازية.
وأبان أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، مؤكدا استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.
المخالفات المرصودة
- انتهاء الشهادات الصحية
- عدم وجود ترخيص
- تدني مستوى النظافة العامة
- مخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد
- عدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية
- عدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي
- وجود مواد مجهولة المصدر
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