شكرا لقرائتكم خبر الأمن العام: لا حملات حج.. واحذروا المكاتب الوهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان أن حج هذا العام سيكون مختلفا وبأعداد محدودة ووفق إجراءات احترازية، مبينا أن هناك طوقا أمنيا كاملا سيفرض على كامل المشاعر المقدسة والحجاج خلال تنقلاتهم. وأكد أنه لا توجد حملات خلال حج هذا العام، محذرا من الانسياق وراء المكاتب الوهمية.

وأوضح الطويان خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادة أمن الحج أمس أن خطة الحج ترتكز على أربعة عناصر تتنوع بين تطبيق الإجراءات الاحترازية على الحجاج، والقائمين على شؤون الحج، ومنع دخول المشاعر المقدسة إلا بتصريح.

من جانبه قال مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب إن مخالفي تعليمات الحج سيتم متابعتهم عبر مراكز الضبط الأمني، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع المهمات على مراكز الضبط الستة على مداخل العاصمة المقدسة، إضافة إلى مراكز الضبط الموقتة والتي تعنى بمنع كل من تسول له نفسه أداء فريضة الحج بدون تصريح حيث تشكل تلك المراكز طوقا قويا على مكة المكرمة ومنع دخول أي شخص إلا بموجب تصريح رسمي.

بدوره أكد قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد الجعيد أنه ستطبق عقوبات السجن والغرامة المالية بحق المخالفين للتعليمات، لافتا إلى أن من بين أعمال الجوازات إصدار القرارات الإدارية بحق الناقلين المخالفين الذين ينقلون الحجاج دون تصريح، وذلك من خلال مواقع عدة في مداخل مكة المكرمة، حيث توجد لجان الجوازات في تلك المراكز على مدار الـ24 ساعة.

6 مراكز للضبط الأمني على مداخل مكة: