نائب أمير جازان يعزي أسرة مدخلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم نائب أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز أمس خالص التعازي والمواساة لأسرة الرقيب أول علي بن هادي مدخلي، أحد منسوبي حرس الحدود بقطاع الداير، الذي توفي نتيجة حادث خلال أداء مهمة عمله بمركز عثوان بالداير بني مالك. كما نقل تعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وتعازي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، مؤكدا اعتزاز الجميع بتفاني وإخلاص الفقيد وحرصه على أداء المهام والأمانة في أداء عمله، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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