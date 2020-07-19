أمر ملكي بتعيين بندر الفيصل رئيسا لمجلس إدارة هيئة الفروسية

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ورفع الأمير بندر بن خالد شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأعرب عن اعتزازه وزملائه وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة بهذه الثقة الكريمة التي تعد تشريفا كبيرا في سبيل خدمة هذه الرياضة العريقة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في كل ما ينهض بالفروسية السعودية ويضعها في مكانتها اللائقة في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين، الذي كانت له الأيادي البيضاء والوقفات المشهودة على الفروسية طوال تاريخها، مثمنا متابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي يحرص على تطور ورفعة رياضة الفروسية، ويوجه دائما بتسخير جميع الإمكانات في سبيل وصول هذه الرياضة الأصيلة إلى المستوى الذي يليق بمكانة المملكة في جميع المجالات.
وقال الأمير بندر بن خالد إنه سيعمل وزملاؤه أعضاء مجلس الإدارة على كل ما يجسد توجهات القيادة الرشيدة، وما يرتقي بالفروسية السعودية ويحقق تطلعات محبيها والمهتمين بها في جميع المجالات.
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