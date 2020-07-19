ترجمة خطبة عرفة بـ5 لغات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة ونقلها لدول العالم خلال حج هذا العام1441هـ، بـ5 لغات عالمية، لإيصال الرسالة الدينية الصحيحة إلى المسلمين باختلاف لغاتهم، عبر تطبيق مخصص لترجمتها على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الالكتروني، ومنصة منارة الحرمين. وتبث صوتيا للحجاج بمشعر عرفة ولجميع المسلمين بأنحاء العالم من خلال القنوات المحددة. ويعد مشروع ترجمة خطبة عرفة المشروع الأكبر من نوعه لترجمة خطبة عرفة، والذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث يهدف إلى وصول الخطبة من مسجد نمرة لخمس لغات يتحدثها المسلمون حول العالم.

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