ترجمة خطبة عرفة بـ5 لغات

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وتبث صوتيا للحجاج بمشعر عرفة ولجميع المسلمين بأنحاء العالم من خلال القنوات المحددة. ويعد مشروع ترجمة خطبة عرفة المشروع الأكبر من نوعه لترجمة خطبة عرفة، والذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث يهدف إلى وصول الخطبة من مسجد نمرة لخمس لغات يتحدثها المسلمون حول العالم.
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