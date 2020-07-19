الشورى يراجع تأثيرات كورونا على سياسات وأنظمة الخدمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يناقش مجلس الشورى اليوم موضوعات أنهت دراستها لجانه المتخصصة، وفي مقدمتها تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وأكدت اللجنة أهمية مراجعة كثير من السياسات والأنظمة واللوائح، وخصوصا بعد الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على العالم، والمملكة بشكل خاص، الأمر الذي يضمن تحسين جودة تقديم الخدمات.

وتطالب لجنة الحج والإسكان، الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، موضحة أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، كما أن هذه الدفعة قد تكون عائقا في الحصول على التمويل.

فيما يطرح المجلس تقريرا مماثلا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440 / 1441هـ .

وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات طالبت في أبرز توصياتها، الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه.

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ويطرح المجلس تقريرا قدمته لجنة الحج والإسكان بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ طالبت في أبرز توصياتها وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض.

وأشارت إلى أنه يوجد لدى برنامج كفالة اتفاقيات مع 32 جهة تمويلية، تتركز فروعها في المناطق الرئيسة، مبينة أن وجودها محدود في المناطق الأخرى.

وأكدت اللجنة أهمية الحاجة الملحة للعمل على التوسع في تحفيز الجهات التمويلية لتمويل المشروعات بالمناطق الواعدة، وتوطين الوظائف.

إلى ذلك ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440 / 1441هـ .

مطالبات لوزارة التجارة: