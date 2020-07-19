المملكة تخوض المنافسة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء 2020

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ويمثل المملكة في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء فريق يضم 5 طلاب، هم: حسين الشماسي من إدارة تعليم الشرقية، القاسم سنقالي، وحسام نور ولي من إدارة تعليم مكة المكرمة، هشام المالكي من إدارة تعليم الرياض، وأحمد الحيد من إدارة تعليم الأحساء.
وجرى ترشيح الفريق السعودي المشارك بعد اختبارات دورية، أشرف على تدريبهم فيها خبراء سعوديون وأجانب، وجرى تدريب الطلاب على مهارات التفكير العليا، من خلال التعامل مع تجارب فيزيائية غير مألوفة تم تصميمها خصيصا لمسابقات محلية ودولية.
وسيؤدي الطلاب اختبارين في يومين مستقلين؛ الأول اختبار نظري اليوم، والثاني عملي، وسيكون غدا، والاختبار العملي عبارة عن محاكاة لتجربة فيزيائية مماثلة للتجارب التي تتم عادة في المسابقة وتحتوي على أفكار جديدة ومتجددة، على أن تكون مدة كل اختبار 5 ساعات، بوجود رقابة محلية وكاميرات مراقبة من اللجنة المنظمة.
وحققت المملكة ميداليتين ذهبية وبرونزية في أول مشاركة لها في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء 2019، والذي أقيم في جمهورية لاتفيا.
مزايا البرنامج التدريبي
- خضع له الطلاب على مدار 3 سنوات بواقع 3000 ساعة تدريبية
- أدوات صممت خصيصا لأسئلة ذات مستوى تفكير عال
- أفكار وألغاز تمثل تحديا للطلاب وتؤهلهم للمشاركة في الأولمبياد
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