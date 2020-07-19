القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة ناصر الصباح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح، رحمه الله.

وقال الملك سلمان في برقية عزاء ومواساة بعثها «علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح، رحمه الله.

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وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح، رحمه الله، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب» .

إلى ذلك بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، لولي العهد في دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح، رحمه الله.

وقال ولي العهد «تلقينا نبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح، رحمه الله، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».