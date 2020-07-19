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2504 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 3517 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 2504 حالات إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 3517 حالة، و 39 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في

المملكة 250,920 حالة، منها 50,699 حالة نشطة، بينها 2180 حالة حرجة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي أمس أن المملكة تشهد استقرارا وتراجعا في حالات الإصابة

بفيروس كورونا، وذلك بسبب التزام الناس بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى تراجع نسب الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة.

إجمالي الحالات 250,920

الحالات النشطة 50,699

المتعافون 197,735

الوفيات 2486

الحالات الجديدة بحسب المدن

178 الرياض

177 جدة

163 الهفوف

144 مكة المكرمة

125 المبرز

118 الطائف

102 حفر الباطن

101 الدمام

92 خميس مشيط

57 المدينة المنورة

56 تبوك

53 بريدة

53 الخرج

52 سبت العلاية

47 ينبع

44 حائل

44 نجران

40 أحد رفيدة

38 خليص

35 وادي الدواسر

30 صبيا

29 جازان

29 محايل

24 عنيزة

24 تربة

20 بيش

19 عرعر

19 القطيف

19 القوز

18 أبها

16 المجاردة

16 رفحا

16 رأس تنورة

15 الظهران

15 النماص

15 النعيرية

14 رجال ألمع

14 السحن

13 بيشة

13 الحائط

12 الحرجة

12 أبوعريش

12 الجبيل

12 شرورة

11 العيدابي

11 الخبر

11 الجفر

10 بقيق

10 صامطة

9 الريث

8 الخفجي

8 بللسمر

7 الطوال

7 سكاكا

7 رنية

7 العيون

7 البكيرية

6 بدر الجنوب

6 فرسان

6 بارق

6 المجمعة

6 قيا

6 الخرمة

6 رياض الخبراء

6 العقيق

6 السليل

6 ميسان

5 الرس

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5 عيون الجواء

5 قلوة

5 حريملاء

5 حوطة بني تميم

5 بلجرشي

5 الوجه

5 شقراء

4 وادي بن هشبل

4 الدوادمي

4 تبالة

4 صفوى

4 تثليث

4 العلا

4 بقعاء

4 البشائر

3 الأسياح

3 خباش

3 رفائع الجمش

3 عريعرة

3 جديدة عرعر

3 رابغ

3 سراة عبيدة

3 الزلفي

3 مليجة

3 ضرية

3 قصيباء

3 المويه

3 أحد المسارحة

3 المذنب

3 فيفا

3 القرى

3 أم الدوم

2 موقق

2 بطحاء

2 الموسم

2 القوارة

2 الذيبية

2 سميراء

2 النبهانية

2 المضة

2 الباحة

2 حبونا

2 الغزالة

2 ظهران الجنوب

2 ضبا

2 العيص

2 الدرعية

2 ضمد

2 أضم

2 قرية العليا

1 الدائر

1 الشنان

1 حوطة سدير

1 العارضة

1 الدرب

1 الخاصرة

1 عفيف

1 المحاني

1 نمرة

1 المندق

1 السليمي

1 القريات

1 البدائع

1 الحناكية

1 مهد الذهب

1 القنفذة

1 الليث

1 بدر

1 حقل

1 طبرجل

1 دومة الجندل

1 تمير

1 المظيلف

1 وادي الفرع

1 الصفيري

1 القريع

1 الفرشة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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