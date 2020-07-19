2504 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 3517 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 2504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 3517 حالة، و 39 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 250,920 حالة، منها 50,699 حالة نشطة، بينها 2180 حالة حرجة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي أمس أن المملكة تشهد استقرارا وتراجعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بسبب التزام الناس بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى تراجع نسب الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة. إجمالي الحالات 250,920 الحالات النشطة 50,699 المتعافون 197,735 الوفيات 2486 الحالات الجديدة بحسب المدن 178 الرياض 177 جدة 163 الهفوف 144 مكة المكرمة 125 المبرز 118 الطائف 102 حفر الباطن 101 الدمام 92 خميس مشيط 57 المدينة المنورة 56 تبوك 53 بريدة 53 الخرج 52 سبت العلاية 47 ينبع 44 حائل 44 نجران 40 أحد رفيدة 38 خليص 35 وادي الدواسر 30 صبيا 29 جازان 29 محايل 24 عنيزة 24 تربة 20 بيش 19 عرعر 19 القطيف 19 القوز 18 أبها 16 المجاردة 16 رفحا 16 رأس تنورة 15 الظهران 15 النماص 15 النعيرية 14 رجال ألمع 14 السحن 13 بيشة 13 الحائط 12 الحرجة 12 أبوعريش 12 الجبيل 12 شرورة 11 العيدابي 11 الخبر 11 الجفر 10 بقيق 10 صامطة 9 الريث 8 الخفجي 8 بللسمر 7 الطوال 7 سكاكا 7 رنية 7 العيون 7 البكيرية 6 بدر الجنوب 6 فرسان 6 بارق 6 المجمعة 6 قيا 6 الخرمة 6 رياض الخبراء 6 العقيق 6 السليل 6 ميسان 5 الرس Advertisements 5 عيون الجواء 5 قلوة 5 حريملاء 5 حوطة بني تميم 5 بلجرشي 5 الوجه 5 شقراء 4 وادي بن هشبل 4 الدوادمي 4 تبالة 4 صفوى 4 تثليث 4 العلا 4 بقعاء 4 البشائر 3 الأسياح 3 خباش 3 رفائع الجمش 3 عريعرة 3 جديدة عرعر 3 رابغ 3 سراة عبيدة 3 الزلفي 3 مليجة 3 ضرية 3 قصيباء 3 المويه 3 أحد المسارحة 3 المذنب 3 فيفا 3 القرى 3 أم الدوم 2 موقق 2 بطحاء 2 الموسم 2 القوارة 2 الذيبية 2 سميراء 2 النبهانية 2 المضة 2 الباحة 2 حبونا 2 الغزالة 2 ظهران الجنوب 2 ضبا 2 العيص 2 الدرعية 2 ضمد 2 أضم 2 قرية العليا 1 الدائر 1 الشنان 1 حوطة سدير 1 العارضة 1 الدرب 1 الخاصرة 1 عفيف 1 المحاني 1 نمرة 1 المندق 1 السليمي 1 القريات 1 البدائع 1 الحناكية 1 مهد الذهب 1 القنفذة 1 الليث 1 بدر 1 حقل 1 طبرجل 1 دومة الجندل 1 تمير 1 المظيلف 1 وادي الفرع 1 الصفيري 1 القريع 1 الفرشة

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