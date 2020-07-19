2504 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 3517 حالة

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المملكة 250,920 حالة، منها 50,699 حالة نشطة، بينها 2180 حالة حرجة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي أمس أن المملكة تشهد استقرارا وتراجعا في حالات الإصابة
بفيروس كورونا، وذلك بسبب التزام الناس بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى تراجع نسب الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة.
إجمالي الحالات 250,920
الحالات النشطة 50,699
المتعافون 197,735
الوفيات 2486
الحالات الجديدة بحسب المدن
178 الرياض
177 جدة
163 الهفوف
144 مكة المكرمة
125 المبرز
118 الطائف
102 حفر الباطن
101 الدمام
92 خميس مشيط
57 المدينة المنورة
56 تبوك
53 بريدة
53 الخرج
52 سبت العلاية
47 ينبع
44 حائل
44 نجران
40 أحد رفيدة
38 خليص
35 وادي الدواسر
30 صبيا
29 جازان
29 محايل
24 عنيزة
24 تربة
20 بيش
19 عرعر
19 القطيف
19 القوز
18 أبها
16 المجاردة
16 رفحا
16 رأس تنورة
15 الظهران
15 النماص
15 النعيرية
14 رجال ألمع
14 السحن
13 بيشة
13 الحائط
12 الحرجة
12 أبوعريش
12 الجبيل
12 شرورة
11 العيدابي
11 الخبر
11 الجفر
10 بقيق
10 صامطة
9 الريث
8 الخفجي
8 بللسمر
7 الطوال
7 سكاكا
7 رنية
7 العيون
7 البكيرية
6 بدر الجنوب
6 فرسان
6 بارق
6 المجمعة
6 قيا
6 الخرمة
6 رياض الخبراء
6 العقيق
6 السليل
6 ميسان
5 الرس
5 عيون الجواء
5 قلوة
5 حريملاء
5 حوطة بني تميم
5 بلجرشي
5 الوجه
5 شقراء
4 وادي بن هشبل
4 الدوادمي
4 تبالة
4 صفوى
4 تثليث
4 العلا
4 بقعاء
4 البشائر
3 الأسياح
3 خباش
3 رفائع الجمش
3 عريعرة
3 جديدة عرعر
3 رابغ
3 سراة عبيدة
3 الزلفي
3 مليجة
3 ضرية
3 قصيباء
3 المويه
3 أحد المسارحة
3 المذنب
3 فيفا
3 القرى
3 أم الدوم
2 موقق
2 بطحاء
2 الموسم
2 القوارة
2 الذيبية
2 سميراء
2 النبهانية
2 المضة
2 الباحة
2 حبونا
2 الغزالة
2 ظهران الجنوب
2 ضبا
2 العيص
2 الدرعية
2 ضمد
2 أضم
2 قرية العليا
1 الدائر
1 الشنان
1 حوطة سدير
1 العارضة
1 الدرب
1 الخاصرة
1 عفيف
1 المحاني
1 نمرة
1 المندق
1 السليمي
1 القريات
1 البدائع
1 الحناكية
1 مهد الذهب
1 القنفذة
1 الليث
1 بدر
1 حقل
1 طبرجل
1 دومة الجندل
1 تمير
1 المظيلف
1 وادي الفرع
1 الصفيري
1 القريع
1 الفرشة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.