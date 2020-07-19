شكرا لقرائتكم خبر 34 متطوعا ينفذون حملة بيئية لتعزيز الزراعة بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ 34 متطوعا ومتطوعة من أعضاء فريق «غد» التطوعي بجامعة الطائف مبادرة «لحياة بيئية أفضل»، يومي الخميس والجمعة الماضيين في حديقة الملك عبدالله بالمحافظة بدعم من عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة، وبالتعاون مع أمانة المحافظة.

وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة، الدكتورة رنا زيني، أن مبادرة «لحياة بيئية أفضل» تهدف إلى تعزيز البيئة بالزراعة والمحافظة عليها، مشيرة إلى أن المتطوعين المشاركين في تنفيذها جميعهم من طلاب وطالبات الجامعة من جميع التخصصات.

وأكدت على حرص العمادة وفرقها التطوعية على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملات والأنشطة التطوعية والمجتمعية، وذلك تفعيلا لمبادرتها «جامعة بلا أسوار»، مشيرة إلى أن الجامعة عملت على تطوير وتفعيل منظومة العمل التطوعي، من خلال إشراف وحدة التطوع بالعمادة على المبادرات والأعمال التطوعية، والتي تشمل مجالات تطوعية متنوعة، منها التطوع الصحي، والعام، والمهني، والبيئي.

ونوهت إلى حرص جامعة الطائف على إعداد المتطوع إعدادا مثاليا من جميع الجوانب، من خلال دورات وورش عمل تمكنه من أن يصبح متطوعا مثاليا يتسم بالأخلاقيات ويلتزم بالأنظمة، مشيرة إلى دور «منصة العمل التطوعي» التي تشرف عليها العمادة في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وتعريف المتطوعين بحقوقهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم وأخلاقيات العمل التطوعي.