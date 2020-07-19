حملة لإنشاء مبنى سكني للأسر الأشد حاجة بتاروت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية أمس حملة التبرع لإنشاء مبنى سكني للأسر الأشد حاجة من الفقراء والأيتام، وذلك ضمن مشروع (ساكن) الذي تنفذه الجمعية للمحتاجين. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الصغير أن المشروع يتكون من 7 وحدات سكنية لأسر الفقراء والأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية، سيتم تسكينها بنظام حق الانتفاع.

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