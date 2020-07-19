تنسيق مشترك لدعم الالتزام البيئي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس علي الغامدي بمقر الهيئة بجدة أمس، مع قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر الحربي عددا من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق بين الجانبين، في المجالات ذات الصلة برفع مستوى الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع. وتطرق اللقاء إلى آلية رصد المخالفات، والتنسيق المستمر بين المختصين من الجانبين بما يخدم الأهداف والتوجهات التي من شأنها تعزيز العمل البيئي وفقا للنظام العام للبيئة.

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