شكرا لقرائتكم خبر «الصحة» تنصح بعدم تأجيل تطعيمات الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الصحة جميع أولياء الأمور إلى الحفاظ على صحة الأبناء، وذلك بعدم تأجيل التطعيمات.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على «تويتر» ضمن حملتها التوعوية «#لا_تأجلها» أن التطعيمات تعد من الإجراءات الاحترازية الأساسية؛ لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية، وأن تأخير تطعيمات الطفل تعرضه لاحتمالية الإصابة بأمراض خطيرة.

وأهابت بالجميع إلى المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب إلى منازلهم بواسطة تطبيق «موعد»، أو الاتصال على مركز الاتصال 937، مؤكدة أن المنشآت الصحية تلتزم المعايير الوقائية الخاصة بمكافحة العدوى.