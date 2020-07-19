شكرا لقرائتكم خبر إغلاق القبول الموحد للجامعات الحكومية وكليات التقنية بالرياض اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت اللجنة الإشرافية للقبول الالكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد إغلاق بوابة القبول لجميع التخصصات للطلاب اليوم الاثنين الساعة 12 ظهرا، فيما الطالبات غدا الثلاثاء الساعة 12 ظهرا.

وسيكون موعد إعلان نتائج الفرز الأول وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة يوم الخميس 2 / 12 / 1441، ويمثل ذلك المرشحون للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى في جامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وحددت اللجنة الخميس 2 / 12 / 1441 هـ موعدا لإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للطالبات عبر البوابة، فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب، والفرز النهائي للطالبات الاثنين 6 / 12 / 1441 هـ الساعة 12 ظهرا.

ودعت اللجنة الإشرافية الطلاب والطالبات المقبولين إلى المبادرة بتأكيد القبول من خلال الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائيا.

وبينت اللجنة أنه سيجرى فرز أخير للطلاب فقط، تعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب الثلاثاء 7 / 12 / 1441، ويمثل جميع المرشحين للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة، ووفق معايير المفاضلة المعتمدة لكل تخصص.