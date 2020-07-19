1029 جلسة افتراضية في صيفي جامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت كلية التربية بجامعة نجران نحو 6533 عملية الكترونية خلال الفصل الصيفي. وتضمن التقرير الذي أصدرته الكلية تنفيذ 1029 جلسة افتراضية بواقع 1270 ساعة، كما شمل التقرير 1168 مادة تعليمية، فيما بلغ المتوسط الأسبوعي لحضور الطلاب والطالبات للجلسات الافتراضية 1808 طلاب وطالبات.

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