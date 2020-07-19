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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل ماجد محمد المحارب الجش، بزواج ابنه الشاب "محمد"، حيث أقيم الحفل بمحافظة عفيف وحضر الحفل زملاء العريس وأقاربه وعائلة العروسين، وقد أقيم الاحتفال بشكل يراعي الظروف الراهنة والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وقدم الجميع التهاني والتبريكات للعريس متمنين له التوفيق في حياته الزوجية. تهانينا وألف مبروك.
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 11:13 PMمحمد ماجد الجش يحتفل بزواجه في عفيف
احتفل ماجد محمد المحارب الجش، بزواج ابنه الشاب "محمد"، حيث أقيم الحفل بمحافظة عفيف وحضر الحفل زملاء العريس وأقاربه وعائلة العروسين، وقد أقيم الاحتفال بشكل يراعي الظروف الراهنة والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وقدم الجميع التهاني والتبريكات للعريس متمنين له التوفيق في حياته الزوجية. تهانينا وألف مبروك.
، محمد ماجد الجش يحتفل بزواجه في عفيف ،
المصدر : الخليج 365
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