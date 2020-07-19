أسهل وأسرع الطرق لعمل اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل

تعتبر اللازنيا هى أحد أنواع المكرونة، ويرجع أصلها إلى إيطاليا، وهي من أقدم أنواع المكرونة، وهي تتكون من عدة طبقات فهي من الأكلات المختلفة الغير تقليدية، وسوف تعجب أفراد عائلتك، وسيحبونها كثيراً كباراً، وصغاراً، فهي وجبة لذيذة جداً، وشهية، وتتميز بطعمها المميز، والرائع، فهي مليئة بالقيم، والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتحتوي على البروتين، والكالسيوم، وتحتوي عليى الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة التى يحتاج إليها، قومي بتقديمها لعائلتك فهى مكوناتها بسيطة، وطريقة تحضيرها سهلة، ويمكنك إعدادها بكل سهولة، وسوف نقدم لكى طريقة تحضيرها بمكونات سهلة، وبسيطة، فتابعونا.

المقادير اللازمة لعمل اللازنيا

نصف كيلو من عجين اللازانيا الجاهزة. نصف كيلو من اللحمه المفرومة. حبة كبيرة مفرومة من البصل. ثلاثة فصوص من الثوم مفروم. ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. ملعقة كبيرة من الأوريجانو المجفف. ملح طعام ناعم حسب الرغبة. فلفل أسود مطحون حسب الرغبة. ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

مقادير البشاميل

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر. ستة أكواب من الحليب السائل. بيضتان بنفس درجة حرارة الغرفة. ستة ملاعق من الزبدة الطرية. كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة. كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

طريقة تحضير اللازانيا

قومي بإحضار وعاء، وضعي فيه ماء، وملح، وملعقة من الزيت، وضعية على نار متوسطة، وأتركية حتى يغلي، ثم قومي بسلق اللازانيا به، ثم قومي بتصفيها من الماء، وشطفها بالماء البارد، وأتركيها جانباً، ثم أحضري مقلاة، وضعيها على النار، وضعي فيها القليل من الزيت، ثم ضعي اللحمه المفرومة، وقلبيها، ثم ضيفي إليها البصل، والثوم، والأوريجانو، والملح الناعم، والفلفل الأسود.

وقومي بتقليبها حتي تنضج، ثم قومي بتحضير البشاميل، بإحضار وعاء، وضعية على النار، ثم ضيفي إليه الدقيق مع الزبدة، وقلبيه حتى يحمص الدقيق، ثم ضيفي الحليب بالتدريج، وضيفي البيض، ثم قلبيه جيداً حتى تحصلي على البشاميل.

ثم احضري صينية، وقومي بدهنها بالقليل من الزبدة، ثم قومي بوضع عدة طبقات من اللازانيا ثم ضعي اللحمة المفرومة، ثم ضيفي البشاميل، ثم طبقة أخرى من اللازانيا، ثم ضيفي البشاميل مرة أخرى، وضفي إليها الجبنة الشيدر المبشور، والجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم قومي بوضع الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج، ويصبح لونها ذهبياً، واخرجيها من الفرن، وقومي بتقديمها ساخنة.