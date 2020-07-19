طريقة عمل العزيزة الطرية اللذيذة في 10 دقائق

تعتبر العزيزة من الحلويات الشرقية الشهيرة التي تقدم بعدة طرق مختلفة، وتعتبر العزيزة أيضاً من الحلويات التي تتميز بطعها الحلو، والرائع، والتى يحبها الكثير من الناس كباراً، وصغاراً فهى يمكن أن تقديمها في المناسبات، وتحتوي العزيزة على قيمة غذائية كبيرة فهى غنية بالبروتين، والكالسيوم الموجودين في البيض، واللبن، وأيضاً تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات الغنية بالسكريات التي تمد جسم الإنسان بالطاقة، وتحتوي على النشويات، وتحتوي على العديد من القيم، والعناصر الغذائية، فالعزيزة يمكن تقديمها ساخنة أو باردة، وتعتبر العزيزة من الوصفات الغير مكلفة؛ لأنها يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، وموجودة في كل منزل، وهى أيضاً سريعة في التحضير، ويمكنك تحضيرها في وقت قصير، ويمكنك تقديمها للضيوف، فسوف تنال أعجابهم كثيراً، قومي بصنع أشهى الحلويات، وهى حلوى اللذيذةالسريعة لعائلتك بمكونات بسيطة، وفي وقت قصير، وسوف نعرض لكي سيدتي طريقة تحضير حلوى العزيزة بطريقة سهلة جداً، فتابعينا.

المقادير اللازمة لعمل العزيزة

لتر من الحليب السائل كامل الدسم.

نصف كيلو جرام من المكرونة أي نوع حسب الرغبة.

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وربع من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

2 ملعقة من النشا الناعمة.

مقادير للتزين

جوز هند مبشور

زبيب بكمية حسب الرغبة.

مكسرات مشكلة حسب الرغبة.

طريقة تحضير العزيزة

احضري وعاء، وضعي فيه الماء لسلق المكرونة، ثم أتركيها حتى تغلي، ثم قومي بسلق المكرونة ،ولا تتركيها حتى تنضج تماماً، ثم قومي بتصفيتها من الماء، وشطفها جيداً من النشا، ثم قومي بخفق البيض مع السكر، والفانيليا بالمدرب اليدوي جيداً حتى تتجانس المكونات، وتحصلي على خليط لزج.

ثم قومي بأحضار الخلاط الكهربائي، وضعي فيه الحليب، والمكرونة، ثم قومي بخفقهم على سرعة متوسطة جداً، ثم احضري وعاء، وضعي فيه المكرونة، والحليب، ثم ارفعيهم علي نار هادئة، ثم قلبيهم جيداً، وضعي خليط البيض، والفانيليا، والسكر على المكرونة، ثم قلبي جيداً حتى تختلط المكونات.