الطريقة الصحيحة لعمل مجبوس الدجاج الخليجي بالمقادير المظبوطة

يجب أن نتعرف أولاً ماهو المجبوس أو كما يسمى بالكبسة، أو المشخول الخليجي، وهى أشهر الأكلات الخليجية.

المجبوس أو ما يسمى بالكبسة الخليجي، هى الأرز التى يتم كبسة بمرق الدجاج أو اللحمة مع بعض المكونات الأخرى، وهو من الأكلات الشهيرة فى دول الخليج وخاصة دولة الكويت، حيث يتم تحضيره فى المناسبات الخاصة، والعامة بالإضافة أنه يمكن تحضيره بأكثر من طريقة، ويعد من الأطباق المفيدة جداً للجسم، وذلك لأنه يحتوى على كثير من البروتينات، والألياف، ومضادات الأكسدة، ولذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بسهولة على الوصفة الأصلية، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

المقادير اللازمة لعمل مجبوس الدجاج

واحد كيلو من الأرز البسمتى ذو الحبة الطويلة.

دجاجة واحدة ظازجة كبيرة الحجم.

ثلاث بصلات بحيث يكون البصل مقطع إلى شرائح.

حبة طماطم متوسطة الحجم.

بعض الفلفل الأخضر والألوان المقطع إلى شرائح رفيعة.

شوى صغيرة من البقدونس والكزبرة الخضرة المفرومة.

ثلاث ملاعق من الزيت النباتى أو ملعقتان كبيرتان من الزبد الطري.

شوى صغيرة من حبات الفلفل الأسود الحصى (غير مطحون).

عودان من القرفة الخشب.

حبتان من الليمون الأسود الجاف.

بعض حبات من الثوم المفروم (حسب الرغبة).

بعض حبات القرنفل وليكن خمسة من حبات القرنفل.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من البهارات السبعة.

ملعقة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة.

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

طريقة تحضير مجبوس الدجاج الخليجي