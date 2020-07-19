ماسك طبيعي لتنظيف البشرة والتخلص من الشوائب في 5 دقائق

تبحث جميع النساء وخاصةً في فصل الصيف عن طرق طبيعية تخلص البشرة من الشوائب، وتحافظ عليها، وخاصة في الدول التي ترتفع فيها درجات حرارة الجو بشدة مثل المملكة العربية السعودية، والكويت، والأمارات، وجميع دول الخليج العربي، ودول الجنوب في مصر، ولذلك سوف نعرض لكم طريقة عمل ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة، وتنظيفها في 5 دقائق، فتابعينا.

ماسك العسل والقرفة

يعمل هذا الماسك على منح البشرة النعومة والنضارة، ويجعلها مشرقة، و يغذي البشرة بفضل أحتواءه على العديد من المعادن والفيتامينات، ويخلص البشرة من الميكروبات والبكتيريا التي توجد بها، وأيضاً يساعد في تبيض البشرة وتفتيح لونها، كما يقي البشرة من حب الشباب، ويقاوم جفاف الجلد، ويجعله أكثر صحة، ويرطب البشرة بشكل طبيعي دون أن يجعلها تبدو دهنية، وينظف البشرة من الجذور، ويخلصها من الشوائب والأتربة، حيث يعد مقشراً طبيعياً للبشرة، ويعد مفيداً للبشرة الدهنية بشكل خاص، ولجميع أنواع البشرة بشكل عام، ولكن البشرة الدهنية لأنها أكثر عرضة للمشاكل وأهم تلك المشاكل حب الشباب، والقرفة تعمل على محاربة التجاعيد، وإزالة الخلايا الميتة من البشرة،وتعمل كمقشر للوجه، وأيضاً تعالج البقع، وآثارها الداكنة، والبثور، والرؤوس السوداء الموجودة في البشرة، وإليكي مكونات، وطريقة تحضير الماسك

المكونات اللازمة لعمل ماسك العسل والقرفة

3 ملاعق صغيرة من العسل الأبيض الطبيعي.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

طريقة عمل الماسك وتطبيقه

اخلطي 3 ملاعق من العسل مع نصف ملعقة من القرفة جيداً حتى يتجانس الخليط تماماً، ثم ضعي الخليط على وجهك بالتوزيع عليه بالكامل، واتركيه على وجهك لمدة 5 دقائق ،ثم قومي بغسل وجهك جيداً بالماء الفاتر، وتجفيفه بالقطن، ثم كرري هذا الماسك مرة واحدة كل أسبوع.

ماسك الزبادي والعسل

من أفضل الماسكات الطبيعية للعناية بالبشرة، وتفتيح البشرة، وتنعيمها حتى تصبح كبشرة الأطفال، كما أنه يعمل على تعزيز نمو الخلايا، وشد الجلد.

مكونات ماسك الزبادي والعسل

ملعقتان كبيرتان من الزبادي البلدي الطازج.

ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد الطبيعي.

طريقة تحضير الماسك وتطبيقه

تنقع قطنة نظيفة في ماء الورد لحين الانتهاء من عمل الماسك، وفي وعاء صغير تخلط الزبادي مع العسل حتى الحصول على قوام كريمي متجانس، ويوزع على البشرة بالكامل، ويترك عليها لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى استفاد البشرة من المكونات، ويغسل الوجه بالماء الفاتر، والغسلول، ويمسح بالقطنة المنقوعة في ماء الورد.