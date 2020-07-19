وصفات طبيعية لإزالة الشعر نهائياً بدون ألم

تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق الطبيعية الآمنة والسريعة لإزالة للشعر، لأن تعتبر الطرق التقليدية لإزالة الشعر من الطرق التي تسبب ألم كبير، وقد تظهر أيضاً بعض من الحساسية لأصحاب البشرة الحساسة، ويساعد الكركم على التخلص من مشاكل البشرة، وتعزيز صحتها، ويساعد الكركم على إزالة الشعر بطريقة سهلة، وآمنة، وطليعية، وبدون ألم ويحتوي الكركم على خصائص مضادة للميكروبات، ومضادة للفيروسات، مما يمنع الأمراض الجلدية، وتعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق، لأنها تتكون من مكونات صحية وطبيعية، ولا تضر الجلد، ولذلك سوف نعرض لكي طريقة عمل الخليط لإزالة الشعر بدون ألم بمكونات سهلة وبسيطة، وبطريقة سريعة، وآمنة، وتساعد على التخلص من الشعر الزائد، وتأخر نموه، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

المكونات اللازمة لعمل ماسك الكركم والحليب لإزالة الشعر

أربعة ملاعق من الكركم الناعم. كمية من الحليب لازمة للعجن.

طريقة تحضير ماسك الكركم والحليب لإزالة الشعر

قومي بخلط الكركم مع الحليب أو يمكنك إستخدام ماء الورد بدلاً من الحليب، أو ماء بارد، ثم ضعي الخليط على الأماكن التي تريدي إزالة الشعر منها ثم أتركي الخليط على جسمك لمدة 30 دقيقة ليجف تمام،اً ثم قومي بفرك الخليط لإزالة الشعر، وقومي بغسل الخليط جيداً بماء دافئ، ثم قومي بتنشيف جسمك بفوطة قطنية، ثم قومي بتكرار ذلك حتى تحصلي على النتائج التي تريديها.

وصفة السكر والدبس لإزالة الشعر بدون ألم

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق لأنها تتكون من مكونات طبيعية وصحية، لأن المواد الطبيعية تحافظ على الجسم.