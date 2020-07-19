وصفات لإزالة شعر العانة من جذوره بدون ألم في 5 دقائق فقط

يعتبر مشكلة ظهور الشعر في الأماكن الحساسة من المشاكل التى تعاني منها كل الفتيات، وخاصةً عند إرتداء ملابس اللانجيري، السباحة المفتوحة، ويزداد التفكير في الأمر عند إقبال الفتايات على الزاوج، فإن تراكم الشعر في هذه المنطقة يعتبر علامة من علامات عدم الإهتمام بالنظافة الشخصية، وهذا يؤدي إلى نمو الجراثيم والفطريات، ويسبب في وجود رائحة كريهة في هذه المنطقة.

وتسعى جميع الفتيات دون إستثناء للوصول إلى أقصى درجات النظافة الشخصية، ومعرفة كل الطرق الممكنة لإكتساب المزيد من الأنوثة والجمال والنعومة، والحصول على بشرة ناعمة ونقية وخالية من الشعر الزائد، ولأن عملية إزالة شعر الجسم ضرورية، ولا غني عنها إلا أنها عملية ليست سهلة، وقد تسبب في الكثير من الأحيان بالإلتهابات وحساسية البشرة نتيجة إستعمال مواد كيماوية قد لا تناسب البشرة الحساسة، ولذلك نقدم لحضراتكم وصفات طبيعية ومفيدة، وسهلة، وبسيطة، ومجربة، وغير مؤلمة، فإليكم التفاصيل كاملة.

مكونات وصفة چل الصبار والكركم والسكر لإزالة شعر العانة

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة ونصف من السكر البني. أربعة ملاعق صغيرة من جل الصبار.

طريقة تحضير الوصفة وإستخدامها

نقوم بإخراج جل الصبار من النبتة الطبيعية. نحضر طبق كبيرة ونضع فيه جل الصبار والكركم وزيت جوز الهند والسكر ونقلبهم ليصبح الخليط متجانس ويشبه المعجون. نقوم بحفظه في الثلاجة لمدة 15 دقيقة قبل الاستخدام. ثم نقوم بوضع الوصفة على المنطقة الحساسة مع فرك المنطقة بقوة لمدة 5 دقائق ويمكن وضعها إيضا على منطقة الأبط. نقوم بإزالة المعجون بإستخدام المناديل الورقية. نكرر هذه الوصفة من ثلاثة إلى أربعة مرات في الشهر كحد أدني.

وصفة الملح والصابون

تعتبر هذه الوصفة من أسرع وأسهل وسائل التخلص من الشعر في العانة، والأبط وجميع أماكن تواجد الشعر في الجسم.

Advertisements

طريقة تحضير الماسك

يتم إضافة 5 ملاعق كبيرة من ملح البحر و 6 ملاعق كبيرة من الكركم المطحون في علبة صغيرة محكمة الغلق، ثم يُضاف 5 ملاعق كبيرة من الحليب السائل حتى تتكوّن عجينة، يتم غسل المنطقة بصابون معتدل، ويفضل صابون نابولسي شاهين، ثم تجفيفه بمنشفة، يتم تدليك ربع جزء من عجينة الملح على شعر العانة لمدة 15 دقيقة، ثم تشطف المنطقة بالماء البارد، يتم مسح العانة بقطعة من القطن منقوعة في ماء الورد.

معجون الاسنان لإزالة شعر العانة بدون ألم

من أنجح الوصفات الطبيعية لإزالة شعر العانة والأبطين بدون ألم وصفة المعجون والسكر، وتترك هذه الوصفة المكان أبيض، وخالي تماماً من الشعر، ولا ينمو الشعر إلا بعد فترة طويلة.

مكونات وصفة المعجون لإزالة الشعر