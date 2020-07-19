قناع البيض لأروع ماسك هندي لتطويل الشعر في شهر واحد

يساعد هذا القناع على استعادة نعومة الشعر، وسهولة تسريحة، ويعتبر هذا القناع من المواد الطبيعية التي تحتوي على الكثير من القيم، والعناصر الغذائية المهمة لصحة الشعر، ويساعد هذ القناع على تقوية الشعر، ويعطي للشعر لمعان، وحيوية، وكثافة، ويساعد على تقوية الشعر؛ لأنه يحتوي على البروتين، والليسيتين، ويستخدم زيت الزيتون في تنعيم الشعر، وعلاج الأطراف المتقصفة، ويخفف من القشرة التي تنتج بسبب الفطريات، ويحد من تساقط الشعر، ويمنح الشعر لمعان، ورطوبة.

ويحتوي البيض على عناصر غذائية مهمة كالبروتين، وفيتامين (D)، والفسفور، وفيتامين (B)، والأحماض الأمينية، والبيوتين، وهذا يجعله أحد أهم المكونات الطبيعية للشعر، ويحفز نمو الشعر، ويزيد مرونة الشعر، ويمنع تقصفه، ويضيف اللمعان إلى الشعر، ويصلح الشعر التالف، والعسل فوائد صحية عظيمة معروفة، وذلك لأحتوائه على خصائص مطهرة، ومضادة للأكسدة، والألتهابات مما يجعله أحد المكونات الطبيعية المفيدة للشعر، ويحافظ على صحة فروة الرأس، ويكثف الشعر، ويزيد من نموه، ويحفز البصيلات النائمة، وسوف نقدم لكي سيدتي طريقة تحضير القناع بمكونات بسيطة موجودة في المنزل، فتابعونا.

المكونات اللازمة لعمل القناع

حبة من البيض كبيرة الحجم. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الصافي. ملعقة كبيرة من العسل الأبيض غطاء بلاستيك للرأس.

طريقة تحضير القناع

اخلطي البيض مع العسل، ثم ضيفي إليهم ملعقة من زيت الزيتون وأخلطيهم جيداً حتى تتجانس المكونات، وتحصيلي على مزيج، ثم قومي بوضع الخليط على شعرك حتى يصل إلى فروة الرأس، ثم قومي بتغطية شعرك بالغطاء البلاستيك، وأتركي الخليط علي شعرك لمدة 30 دقيقة ثم قومي بغسل شعرك جيداً من الخليط مع أستخدام الشامبو، ويشطف جيداً بالماء البارد، ويجفف طبيعياً بفوطة قطنية نظيفة، كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج رائعة.