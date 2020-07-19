كيكة الحلة السريعة العالية الهشة على البوتاجاز بدون فرن

يعتبر الكيك من الحلويات الأكثر شهرة على مستوى العالم، والذى يمكن تحضيره بوصفات مختلفة مثل كيك الشيكولاتة، كيك الفراولة، كيك البرتقال، وكيك الفانيليا ، ويمكن تقديمها فى المناسبات العامة والخاصة، ويمكن تحضيره فى المنزل فى الفرن وبدون فرن، وتعد كيكة الحلة بطريقة مميزة وسريعة، فهى كيكة غير ملكفة وسريعة التحضير لمن يرد تحضير كيك فى أقل وقت ممكن، واليوم نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيك الحلة، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

المقادير اللازمة لعمل كيكة الحلة بدون فرن

ثلاثة أكواب من الدقيق الخاص بالحلويات. ثلاث حبات من بيض الدجاج بدرجة حرارة الغرفة. كوب ونصف الكوب من السكر الأبيض. ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج باودر. ملعقتان من الفانيليا السائلة. كوب إلا ربع من الزيت النباتي. كوب من الحليب الطازج كامل الدسم.

طريقة تحضير كيكة الحلة

نقوم بوضع البيض مع السكر والزيت والفانيليا وكوب الحليب الطازج فى المضرب الكهربائي، ونستمر بالخفق لمدة خمس دقائق حتى تمتزج المكونات مع بعضها، وفى وعاء عميق نقوم بوضع الدقيق بعد نخله ثلاثة مرات ليدخل به الهواء للحصول على كيكة خفيفة وهشة، ونخلط عليه البيكنج بودر ونقلبهم مع بعض حتى تختلط المكونات، مع بعض، ثم نقوم بوضع الدقيق بالتدريج فى المضرب ونستمر بالخفق حتى نحصل على قوام كريمى لين متجانس، ثم نأتى بحلة وندهنها بالقليل من الزبد ونرشها بالقليل من الدقيق ونقوم بقلبها وتصفية الدقيق المتبقى، ثم نقوم بسكب الخليط بها.