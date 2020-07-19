كيفية التعامل مع مشكلة جلد الوزة لبشرة ناعمة كالأطفال

يعتبر جلد الوزة من المشاكل التى تواجه بعض الفتيات عندما يبدئن ملاحظة ظهور حبيبات حمراء، أو رمادي خشنة وبارزة على سطح الجلد، مثل أعلى الذراعين والأفخاد والظهر والساقين، وما يكسب في المناطق خشونة، ويعمل على حبس الشعر تحته، مما تسبب الإحراج للفتيات، وخاصة عند إرتداء الملابس الصيفية، وتسبب في نقص الثقة في النفس للفتيات، فهى من المشاكل التى يمكن علاجها عن طريق ترطيب الجلد، واستخدام كريمات تقشير، لأن الجفاف في الجلد هو أحد أهم العوامل المسببة للأصابة بجلد الوزة، واليوم سوف نعرض على حضراتكم وصفات طبيعية للتخلص من جلد الوزة فتابعونا.

مكونات وصفة زيت جوز الهند واللافندر وزيت شجرة الشاي

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. عشرة قطرات من زيت اللافندر. خمسة عشر قطرة من زيت شجرة الشاي.

طريقة تحضير الوصفة وإستخدامها

نحضر طبق ونضع فيه زيت جوز الهند وزيت اللافندر وزيت شجرة الشاي، ونخلطهم جيداً ثم نقوم بوضع الوصفة على المناطق المراد علاجها لمدة نصف ساعة، وندعك المناطق جيداً بحركات دائرية، ويشطف الجسم بالماء الفاتر، ونكرر إستخدام الوصفة لكي تحصلي على بشرة ناعمة ونقية وخالية من الحبوب وجلد الوزة.

مكونات وصفة عصير الليمون وماء الورد

عصير ليمونة كاملة. ربع ملعقة كبيرة من ماء الورد. قطعة من القطن.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

نحضر طبق ونضع فيه عصير الليمونة وماء الورد ونخلطهم جيداً، ثم نقوم بغمس القطنة في الخليط، ونمررها على المناطق المصابة بجلد الوزة، ونترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ونكرر إستخدام الوصفة لكي يعطي نتيجة رائعة إذا كنت لا تعانين من حساسية من إستخدام الليمون على بشرتك.

وصفة خل التفاح

يعتبر خل التفاح من أكثر الطرق الطبيعية، وأكثرهم أماناً وسرعة للتخلص من مشكلة جلد الوزة نهائيًا، وذلك بسبب أنه يتكون من محتويات مضادة للالتهابات والجراثيم