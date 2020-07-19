طريقة عمل حلوى بلورية الفتافيت السريعة بمكونين فقط

تعتبر من أشهر أطباق الحلويات ويرجع أصلها إلى سوريا، فهى تتميز بأن لها مذاق لذيذ ورائع وشكلها الجذاب والشهي، وهى من الحلويات التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، ويمكنك تقديم حلوي بلورية الفتافيت للضيوف بجانب كوب من العصير، وتعتبر من الحلويات غير المكلفة، والتي يمكنك صنعها بكل سهولة، قومي بصنعها لأفراد عائلتك، وسوف يحبونها كثيراً فهى أيضاً يمكن تقديمها في المناسبات السعيدة وأعياد الميلاد، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وتحتوي على الكربوهيدرات الغنية بالعديد من الفوائد، والتي تمد الجسم بالسكريات، وتحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

وأيضاً الفستق الذي يدخل في إعدادها مفيد جداً للذاكرة، فالفستق غني بالبروتينات ويخفض الكوليسترول وضغط الدم ويساعد على خفض مستوى السكر في الدم، فسوف نقدم لكي سيدتي طريقه عمل بلورية الفتافيت المليئة بالعديد من الفوائد، بطريقة سهلة ومكونات موجودة في كل بيت، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

المكونات اللازمة لعمل بلورية الفتافيت

نصف كيلو جرام من عجينة الكنافة نصف كوب من السمنة الطرية. نصف كوب من السكر الأبيض. نصف كيلو جرام من الفستق الحلبي

مكونات الشربات لسقي البلورية

كوب من السكر الأبيض. كوب من الماء البارد. عصير نصف ليمونه. نصف ملعقة من الفانيلا السائلة.

طريقه تحضير بلورية الفتافيت

احضري وعاء كبير، ثم ضيفي إليه القليل من السمنة الطرية، ثم قومي بفرك الكنافة جيداًمع السمنة، ثم أحضري الصينيه لعمل بلورية الفتافيت، وقومى بدهن الصينية بالقليل من السمن، ثم قومي بفرد نصف الكمية من الكنافة في الصينية، وقومي بإحضار وعاء كبير، وضعي فيه الفستق، ثم قومي بتكسيره قليلاً.

ثم أضيفي إليها السكر مع ملعقتان من السمنة، ثم اخلطيهم جيداً، ثم قومي بتوزيع الحشوة بالتساوي على سطح الكنافة، ثم ضيفي باقي الكمية من الكنافة، ثم قومى بالضغط عليها جيداً حتى تكبس الكنافة

ثم أدخلي الصينيه إلى الفرن لمدة عشرون دقيقة، على درجة حرارة 180، ثم قومي تحضير الشربات، بأحضار وعاء، وضعيه على نار متوسطة، ثم ضيفي الى كوب من الماء، و كوب من السكر، ثم أضيفي إليهم عصير الليمون، وأتركيه حتى يصبح الخليط ثقيل