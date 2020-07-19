رجيم الثوم للتخسيس السريع ونحت الجسم في أسبوع

يحرص الكثير من الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة إلى اللجوء إلى بعض الوصفات الطبيعية للتخسيس، ونقص الوزن الزائد والدهون المتراكمة بالجسم، ومن أهم هذه الوصفات الثوم، فهو يساعد على إنقاص الوزن بجانب ممارسة التمارين الرياضية، كما يعتبر الثوم مضاد حيوي هام يساعد على التخلص من السموم الموجودة بالجسم، ويعمل على تقوية المناعة، بالإضافة إلى حماية المعدة والجهاز الهضمي من الأمراض

ويدخل الثوم في العديد من المركبات التى تأخذ على فترات يومياً ولمدة معينة ولتكن أسابيع فى التقليل من وزن الجسم، ومن محيط الخصر والورك، ويعمل أيضاً الثوم على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم ويخفض نسبة السكر، فتابعونا لمعرفة فوائد الثوم للتخسيس السريع.

وصفات الثوم للتخسيس السريع

1) عند تناول الثوم صباحاً قبل تناول وجبة الفطار، يعمل على حرق الدهون القديمة بالجسم والتخلص من الدهون الزائدة التى توجد بمنطقة البطن.

2) يعمل عصير الثوم على نقص وزن الجسم، وذلك بهرس فص واحد من الثوم، ونقوم بتصفية السائل منه لعمل مقدار ملعقة من عصير الثوم وتناولها بشكل يومي ويتم شرب كوب من الماء الدافئ بعدها.

3) هرس فص من الثوم مع عصر ليمونة وكوب من الماء، وتناولها بشكل يومي صباحاً، فيعمل هذا على إنقاص الوزن السريع.

4) عندما يتم هرس فص من الثوم مع كوب من الحليب المغلى ويتم تناوله على الريق كل يوم.

5) خلط الثوم مع خل التفاح وذلك بأخذ ملعقة صغيرة من خل التفاح، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من عصير الثوم، مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، وكوب من الماء ، ويتم شربه كل يوم صباحاً قبل تناول الفطار.