وصفات أجدادنا الفراعنة للقضاء على السيلوليت في وقت قياسي والنتيجة من أول مرة

تعاني الكثير من النساء من ظهور السيلوليت في الجسم، فالسيلوليت عبارة عن علامات خلايا دهنية وندوب تظهر في الجسم، نتيجة عن فتق الدهون الزائدة المتراكمة تحت الجلد، ويظهر شكلها مثل قشر البرتقال في منطقة البطن والأرداف والوركين والفخذين.

ويظهر السيلوليت لعدة أسباب منها هرمونية، أو غذائية أو وراثية، وذلك بسبب هرمونات الأستروجين الذي يؤدي إلى مشكلة في الأنسجة الضامة من تكوين الخلايا الدهنية، وهرمون البروجسترون الذي يؤدي إلى تكوين الأوردة الضعيفة واحتباس السوائل وزيادة الوزن، التى تعتبر من الأسباب الرئيسية للسيلوليت وهذا ينعكس سلبيا على نفسية الكثير من النساء التى تعاني من هذه المشكلة، ما يدفعها إلى القيام بالبحث عن التخلص من السيلوليت نهائيا وبشكل فورى.

وفي الواقع لا يمكن التخلص من السيلوليت بشكل نهائى، خصوصاً أنه هناك ثلاث أنواع من السيلوليت، مثل السيلوليت الناعم، والسيلوليت الصلب، والسيلوليت المائي التي تعالج بطرق مختلفة، وتستغرق عدة أسابيع أو أشهر، ولذلك نقدم لحضراتكم وصفات طبيعية للقضاء على السيلوليت، فتابعونا.

مكونات وصفة خل التفاح للقضاء على السيلوليت

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح. ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. نصف كوب من الماء الدافئ.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

نحضر طبق ونضع فيه خل التفاح، والعسل الأبيض ونصف كوب من السكر، والماء الدافئ ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس، ثم نقوم بوضع الوصفة على المناطق المستهدفة، ثم نقوم بتدليكها لمدة عشرة دقائق، ونكرر استخدام الوصفة لمدة أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

مكونات وصفة القهوة للقضاء على السيلوليت

نصف كوب من القهوة. ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر البني. ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند الدافئ.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

نحضر طبق ونضع فيه القهوة والسكر البني ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بوضع زيت جوز الهند الدافئ ونخلطهم جيداً، حتى نحصل على عجينة ثم نقوم بوضع الوصفة على مناطق السيلوليت، ثم نقوم بتدليكها في حركات دائرية لمدة 5 دقائق وغسلها بالماء الدافئ ونكرر والوصفة ثلاث مرات فى الأسبوع للقضاء على السيلوليت.