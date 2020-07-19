شكرا لمتابعة خبر عن السجن والغرامة والتشهير عقوبة نقل الحجاج المخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، عن عقوبة من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج.

وقالت عبر "تويتر": "عقوبة من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال والتشهير بالمخالف".

وأضافت : وإذا كان الناقل وافدًا يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا.