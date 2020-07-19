بالفيديو.. فرحة ذوي طالبة من ⁧جامعة القصيم بعد إعلان أسماء الخريجين

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):أظهر مقطع فيديو فرحة ذوي طالبة من جامعة القصيم بعد إعلان اسماء الخريجين، مما أثار إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل نائب أمير منطقة القصيم, بارك لخريجي الدفعة السابعة عشر في جامعة القصيم تخرجهم, خلال الحفل المقام لهم " عن بعد ".
وقال سموه للخريجين:" إنَّي لأجدها مناسبة عزيزة على قلبي مشاركتكم الفرح بتخرجكم في ظل هذه الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم أجمع، والذي لم يهوٍّن من عزمنا وطموحنا في مواصلة رحلة الإنجاز والتحدي، والإقبال على الحياة بروح المنافسة لخدمة وطننا الحبيب ".
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