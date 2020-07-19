شكرا لمتابعة خبر عن توأم بريدة يفزعون لمساعدة امرأة تبيع بجانبهما بعد شهرتهما (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

حرص توأم بريدة على تقديم المساعدة للمرأة التي كانت تبيع بجانبهما حيث قدموا إليها بعض الدعم لمساعدتها على العمل في أجواء مناسبة.

وظهر التوأم في فيديو جديد بعد أ، تم تداول قصتهما وعرفهما الناس وأصبحا مشهورين؛ حيث ذهبا إلى فرشة المرأة ومعهما “بسطة خشبية” مجهزة بكل شيء من كهرباء وإنارة ومحمولة على السيارة، حتى تجلس المرأة فيها وتحميها من أشعة الشمس.

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ووعد التوأم المرأة بأنهم سيرسلون إليها زبائنهما ، فتهللت أساريرها لذلك وبدأت في الدعاء لهما .

وتلقى التوأم مكالمة يؤكد فيها أحد الأشخاص أنه سيتم استقدام عاملة مجانًا لها لتكون في خدمتها مدى الحياة.

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