بالفيديو.. طفلان يحفظان القرآن الكريم أثناء بيعهما الفطائر على الطريق بالنماص

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطفلين يحفظان القرآن الكريم أثناء بيعهما الفطائر والمشروبات .
وأوضح الفيديو، الطفلين مشعل ومحمد اللذين يبيعان الفطائر على أحد طرق محافظة النماص بعسير، إذ أشارا إلى أكدا أنهما يواظبان على حفظ آيات القرآن الكريم ليلًا على يد معلمهما.
وأكدا أنهما يراجعان ما يحفظاناه نهارًا أثناء عملهما، ويقوما بتسميع شيخهما عن بعد ما تم حفظه من الآيات والسور .
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