شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية": بإمكانكم تفويض غيركم لإنهاء عدد من خدماتنا عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أوضحت الأحوال المدنية،‏ أن خدمة التفويض الإلكتروني تمكن من تفويض مواطن آخر لإنهاء الإجراءات نيابة عنه، عبر "أبشر". أوضحت الأحوال المدنية،‏ أن خدمة التفويض الإلكتروني تمكن من تفويض مواطن آخر لإنهاء الإجراءات نيابة عنه، عبر "أبشر". وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها على "تويتر": ‏"الآن بإمكانكم تفويض غيركم لإنهاء عدد من خدماتنا نيابة عنكم عبر خدمة التفويض الإلكتروني عبر أبشر". وأضافت: "ومن الخدمات استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل أسرة، والتبليغ عن واقعة ميلاد، زواج، طلاق، وفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة بيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل".

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