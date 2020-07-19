شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح طرق عدم نقل العدوى في العزل المنزلي من خلال دليل متكامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعدت وزارة الصحة، ملفًا للمصابين والمخالطين أو المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهو دليل متكامل لكل ما يحتاجه المصاب لتجاوز المرحلة بالتعافي.

وأوضحت الوزارة، الحالات التي تستدعي العزل المنزلي، وهي: عند تأكد الإصابة بكورونا أو الإشتباه، من لديه أعراض خفيفة لا تستدعي التنويم بالمستشفى، الحالات الإيجابية التي لديها أعراض خفيفة وتماثلت للشفاء لإكمال فترة العزل الطبي بالمنزل، المخالطين للحالات المؤكدة ممن ليس لديهم أعراض.

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كما بيّنت شروط العزل المنزلي، وهي : وجود غرفة نوم مخصصة بعيدًا عن الأشخاص الآخرين قدر الإمكان، وجود دورة مياه منفصلة إذا أمكن، فتح النوافذ باستمرار والحرص على وجود تهوية جيدة، تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.

وأفادت بأن طريقة عدم نقل العدوى في العزل المنزلي، هي تخصيص شخص واحد يقوم بالرعاية والمساعدة عند الحاجة، التوعية بالاحترازات الوقائية، ارتداء أدوات الوقاية القفازات والكمامة.

ويمكن الإطلاع على الدليل كاملًا عبر الرابط التالي هنـــــــــــــــا .