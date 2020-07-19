شكرا لمتابعة خبر عن إلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وحددت الوزارة للمحلات والمراكز التجارية مهلة 60 يوماً من أجل تصحيح أوضاعها وتركيب منزلق لذوي الإعاقة، وأنه في حالة مخالفة ذلك تعاقب هذه المنشأة وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

ويأتي ذلك نتيجة عدم التزام بعض المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة، رغم وجود هذا الاشتراط في بطاقة الاشتراطات البلدية الإلكترونية للأنشطة التجارية والتي نصت في الاشتراطات العامة على " الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.