شكرا لمتابعة خبر عن رغم جائحة كورونا.. أم تذهب يومياً وتطمئن على ابنتها من شباك المستشفى(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أظهر مقطع فيديو أم تذهب يومياً وتطمئن على ابنتها من شباك المستشفى رغم جائحة كورونا ومنع الزيارة. أظهر مقطع فيديو أم تذهب يومياً وتطمئن على ابنتها من شباك المستشفى رغم جائحة كورونا ومنع الزيارة. وقال الابنة خلال برنامج " الراصد " : أمي لاتقدر أن تأتي إلى المستشفى لأن ممنوع الزيارة لأن مناعتي ضعيفة وكان قبل ذلك الاتصال مرئي فقط. وأضافت : الوالدة تطمئن علي بهذه الطريقة وأمي هي سلاحي وعيوني في الحياة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رغم جائحة كورونا.. أم تذهب يومياً وتطمئن على ابنتها من شباك المستشفى(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.