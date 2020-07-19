شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الظهور الأول لمخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):واصلت وزارة الحج والعمرة جهودها لتجهيز مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة وفق الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية.
وأظهر فيديو المخيمات التي تم تجهيزها حتى الأن؛ حيث ظهرت بشكل متباعد عن بعضها، وتم تخصيص مساحات واسعة لكل مخيم، بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج داخل السكن.
وكشف الفيديو أنه تم تجهيز مغاسل متعددة بالقرب من المخيمات لتمكين الحجاج من سهولة غسل أياديهم باستمرار.
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