بالصور.. نجاح عملية استبدال صمام لسبعيني بمستشفى الملك عبد العزيز

الحالة استدعت إجراء عملية قلب مفتوح..
نجح مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في إجراء عملية استبدال صمام عن طريق القسطرة «TAVI» في قسم قسطرة القلب.
ووصل المريض للمستشفى وهو سبعيني يعاني من أعراض جلطة، وبعد الكشف على المريض تبين وجود انسداد في 3 شرايين، إضافة إلى ضيق في أحد صمامات القلب، مما استدعى إجراء عملية قلب مفتوح.
وقام الفريق الطبي بعمل معالجة للمريض عن طريق تركيب دعامات للشرايين، واستبدل الصمام عن طريق القسطرة.
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