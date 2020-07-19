خريطة التعافي من كورونا .. الدمام أولًا بـ433 حالة شفاء وخلفها الرياض والقطيف

تصدرت مدينة الدمام قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 433 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 197735 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت الرياض في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 311 حالة، وتم تعافي 211 في القطيف، و203 في الهفوف، و195 في الطائف، و147 في المبرز، و140 في حائل، و117 في المدينة المنورة، و112 في جدة، و107 في الجبيل، و102 في الظهران، و94 في الخبر، إلى جانب تعافي 85 حالة في كل من مكة المكرمة، وأبها، و82 حالة في خميس مشيط، و75 في حفر الباطن.

في حين، تعافت 59 حالة في بريدة، و51 في بقيق، و46 في بيشة، و43 في تبوك، و42 في صفوى، و37 في عرعر، و37 في محايل، و34 في نجران، و29في ينبع، و27 في راس تنورة، و25 في طريف، و25 في شرورة، و22 في الخرج، و21 في كل من سكاكا، وعيون الجواء، و20 في الجفر، و19 في النعيرية، و16 في كل من أحد رفيدة، والخفجي.

وفي نفس السياق، تم تعافي 15 حالة من كورونا في كل من بطحاء، وعنيزة، وحوطة بني تميم، و13 في رياض الخبراء، و12 في حريملاء، و11 في كل من تنومة، وبقعاء، والسليل، و10 في وادي بن هشبل، و9 في تبالة، و8 في كل من القيصومة، وظهران الجنوب، وتثليث، والمذنب، و7 في كل من الشنان، والمضة، والمجاردة، وشقراء، وقرية العليان ووادي الدواسر، والبشائر.

وأيضًا تم تعافي نحو 6 حالات مصابة بكورونا في كل من موقق، والشملي، والبدائع، والعيون، وضرما، وقلوة، والنماص، وتربة والقويعية، و5 في كل من عريعرة، والمجمعة، والحائط، والغزالة، وتمير، وبللسمر، و4 في كل من الرويضة، وحوطة سدير، وحبونا، والرس، ومليجة، ومهد الذهب، وخيبر، والقنفذة، والمزاحمية، ورماح، وسلوى، والقرى، ووثيلان، و3 في كل من الأسياح، وخليص، والحرجة، والبرك، والمحاني، والزلفي، وسبت العلاية، وتيماء، والبكيرية، وأضم، وساجر.

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كما تم تعافي حالتين من الإصابة بكورونا، في كل من بارق، والدرب، ورابغ، والقحمة، والمندق، ورنية، وقيا، وقصيباء، والحناكية، والمويه، وصبيا، وبلجرشي، والعقيق، ورفحا، ومرات، والدرعية، وميسان، والسحن، والقريع، فضلًا عن تعافي حالة واحدة من الإصابة بفيروس كورونا، في كل من خباش، وبدر الجنوب، ورفائع الجمش، والدائر، والنبهانية، والباحة، وجازان، والدلم، ونمرة، والسليمي، ونفي، وثادق، والعويقيلة، والليث، وأملج، وضبا، وطبرجل والحمنة.

كانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 2504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 250920 حالة. وذكرت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 3517 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 197735 حالة، بينما تمَّ تسجيل 39 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 2486 حالة.

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