الحجاج يبدؤون إجراءات العزل المنزلي لمدة 7 أيام

وفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد..
بدأ اليوم الأحد، الحجاج الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، ووفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد للحج، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام.
وكتبت وزارة الحج على حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، اليوم الأحد: «وفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد للحج، بدأ اليوم الحجاج الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، نسأل الله أن يوفق الحجاج لأداء مناسكهم بسلامٍ آمنين، وأن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا».
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