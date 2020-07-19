الحجاج يبدؤون إجراءات العزل المنزلي لمدة 7 أيام

بدأ اليوم الأحد، الحجاج الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، ووفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد للحج، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام.

وكتبت وزارة الحج على حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، اليوم الأحد: «وفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد للحج، بدأ اليوم الحجاج الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، نسأل الله أن يوفق الحجاج لأداء مناسكهم بسلامٍ آمنين، وأن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا».

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