«خريطة إصابات كورونا».. الرياض وجدة والهفوف ومكة المكرمة في المقدمة.. وهذه المناطق الأقل تأثرًا

كشفت وزارة الصحة، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة والبالغ عددها اليوم الأحد، 2504 إصابات.

وجاءت الرياض في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 178 إصابة جديدة، كما جاءت جدة في المرتبة الثانية وسجلت 177 حالة، كما تم تسجيل 163 في الهفوف و144 في مكة المكرمة و125 في المبرز و118 في الطائف و102 في حفر الباطن و101 في الدمام و92 في خميس مشيط و57 في المدينة المنورة و56 في تبوكو 53 في كل من بريدة والخرج.

فيما تم تسجيل 52 في سبت العلاية و47 في ينبع و44 في كل من حائل ونجران و40 في أحد رفيدة و38 في خليص، و35 في وادي الدواسر و30 في صبيا و29 في كل من جازان ومحايل و24 في كل من عنيزة وتربة و20 في بيش و19 في كل من عرعر والقطيف والقوز و18 في أبها و16 في كل من المجاردة ورفحا ورأس تنورة.

بينما تم تسجيل 15 في كل من الظهران والنماص والنعيرية، و14 في كل من رجال ألمع والسحن و13 في كل من بيشة والحائط، و12 في كل من الحرجة وأبو عريش والجبيل وشرورة، و11 في كل من العيدابي والخبر والجفر، و10 في كل من بقيق وصامطة و9 في الريث و8 في كل من الخفجي وبللسمر و7 في كل من الطوال وسكاكا ورنية والعيون والبكيرية.

وأيضًا تم تسجيل 6 في كل من بدر الجنوب وفرسان وبارق والمجمعة وقيا والخرمة ورياض الخبراء والعقيق والسليل وميسان و5 في كل من الرس و5 عيون الجواء وقلوة وحريملاء وحوطة بني تميم وبلجرشي والوجه وشقراء و4 في كل من وادي بن هشبل والدوادمي وتبالة وصفوى وتثليث والعلا وبقعاء والبشائر.

كما تم تسجيل 3 في الأسياح و خباش ورفائع الجمش وعريعرة وجديدة عرعر ورابغ وسراة عبيدة والزلفي ومليجة وضرية وقصيباء والمويه وأحد المسارحة 3 في المذنب وفيفا والقرى وأم الدوم وحالتين في كل من موقق وبطحاء والموسم والقوارة والذيبية وسميراء والنبهانية والمضة والباحة وحبونا والغزالة وظهران الجنوب وضبا والعيص والدرعية وضمد وأضم وقرية العليا.

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في حين، تم تسجيل حالة واحدة في كل من الدائر والشنان وحوطة سدير والعارضة والدرب والخاصرة وعفيف والمحاني ونمرة والمندق والسليمي والقريات والبدائع والحناكية ومهد الذهب والقنفذة والليث وبدر وحقل وطبرجل ودومة الجندل وتمير والمظيلف ووادي الفرع والصفيري والقريع والفرشة.

كانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 2504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 250920 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 3517 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 197735 حالة، بينما تمَّ تسجيل 39 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 2486 حالة.

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