«حقوق الإنسان»: حظر نشر أو إنتاج مواد إعلامية تخاطب غريزة الطفل

شددت على حمايته من جميع أشكال الاستغلال الجنسي
أكدت هيئة حقوق الإنسان، على حظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف أو مطبوع أو مرئي أو مسموع موجَّه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.
وذكرت الهيئة عبر حسابها بموقع «تويتر» أن «التحرش بالطفل جنسيًا، أو تعرضه للاستغلال الجنسي، وتعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه يعد إيذاءً أو إهمالاً».
وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى قيام الجهات ذات العلاقة بضمان عدم تعرض الطفل للاستغلال الجنسي أو تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية.
وشددت على حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وبوجه خاص حمله أو إكراهه على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع، أو استخدامه أو استغلاله في الممارسات الجنسية غير المشروعة.
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