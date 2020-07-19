هوية جديدة لتمور السيح

تستعد بلدية الخرج لإطلاق سوق التمور بمدينة السيح بهوية جديدة مطلع ذي الحجة المقبل، وذلك تحت شعار «طاح التمر». حرصت الإدارات المختصة في البلدية على تجهيز سوق التمور الواقع في السوق المركزي بحي المتنزه بالسيح، بما يتماشى مع الجوانب الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين من مرتادي السوق، وتخصيص ساحة للمزادات يتم تنظيفها وتعقيمها بشكل دائم، وتكثيف الأداء في المختبر الصحي لفحص التمور ليكون ركيزة اطمئنان للمستهلك، إذ تم وضع خطة متكاملة تتضمن تشديد الرقابة والكشف على المنتج إضافة إلى الجولات الرقابية المتكررة للسوق.



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