10 برامج دراسات عليا بجامعة فيصل

وأضاف الحمام، أن 4 برامج دراسات عليا ستكون متاحة على بوابة القبول الإلكترونية، وتم التقديم عليها، أمس، واستكمال عمليات القبول والمفاضلة ستتم بعد إجازة عيد الأضحى وتشمل ماجستير الأمن السيبراني والعلوم في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعليم والإعلام.
وتعمل الجامعة حاليا على استكمال إجراءات، فتح برامج جديدة، وهي الماجستير من كلية طب الأسنان وكلية الحقوق وكلية التربية، ودبلوم عال في مصادر التعلم الإلكترونية.
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