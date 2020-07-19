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10 برامج دراسات عليا بجامعة فيصل

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أعلن عميد الدراسات العليا في جامعة الملك فيصل الدكتور زياد الحمام، استحداث نحو 10 برامج للدراسات العليا ليقفز عددها إلى 68 برنامجًا في الدبلوم والماجستير والدكتوراه، وتهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد عليها، وتلبي الاحتياجات المعرفية والتنموية المختلفة، لافتاً إلى أن هناك عدة برامج ماجستير في التخصصات الهندسية مقدمة من كلية الهندسة في الفترة المقبلة.

وأضاف الحمام، أن 4 برامج دراسات عليا ستكون متاحة على بوابة القبول الإلكترونية، وتم التقديم عليها، أمس، واستكمال عمليات القبول والمفاضلة ستتم بعد إجازة عيد الأضحى وتشمل ماجستير الأمن السيبراني والعلوم في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعليم والإعلام.

وتعمل الجامعة حاليا على استكمال إجراءات، فتح برامج جديدة، وهي الماجستير من كلية طب الأسنان وكلية الحقوق وكلية التربية، ودبلوم عال في مصادر التعلم الإلكترونية.


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