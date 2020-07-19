7 مراكز مؤقتة لبيع الأغنام بالعاصمة

وتتوزّع المراكز المؤقتة في أحياء: القادسية، والجنادرية، والملقا، والعارض، وظهرة لبن، وبدر، وساحة السلام مول، شاملة بذلك مختلف أنحاء مدينة الرياض، وجُهزت المواقع بكافة الاحتياجات اللازمة لتتمكن من خدمة أكبر قدر من السكّان، وبما يتناسب مع حجم الإقبال على شراء المواشي في موسم العيد. وخصصت أمانة الرياض منصة عبر بوابتها الإلكترونيّة للاستفادة من الخدمة adha.alriyadh.gov.sa، ويتم الدخول إليها واختيار الموقع المراد حجزه من خلال بوابة النفاذ الموحد.
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